Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler Teravih namazı kılınması ve dua edilmei KUDÜS (AA) Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi.