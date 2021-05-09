Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler Teravih namazı kılınması ve dua edilmei KUDÜS (AA) Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler

Teravih namazı kılınması ve dua edilmei

KUDÜS (AA) Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere Mescidi Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Diego Ali Koç Gökhan Töre Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 08:10:17. #1.16#

title