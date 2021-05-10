Filistinliler, Kudüs'te İsrail saldırılarını protesto etti
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Filistinliler, Kudüs'te İsrail saldırılarını protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistinliler, İsrail güçlerinin Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistinliler, İsrail güçlerinin Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail güçlerinin Kudüs'te şiddeti artıyor. Yüzlerce Filistinli, Kudüs'te bulunan Şam Kapısı önünde bir araya gelerek günlerdir devam Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldıran İsrail güçlerini protesto etti. Filistin bayrağı açan Filistinliler "Birleşmiş Kudüs", "İsrail saldırılara hayır" gibi sloganlar attı. Filistinlilerin eylemi sırasında, bir grup İsrailli yerleşimci de karşıt gösteri düzenleyerek, kışkırtıcı sloganlar attı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

(Jeries Bassier/İHA)

Filistinliler, Kudüs'te İsrail saldırılarını protesto etti
Filistinliler, Kudüs'te İsrail saldırılarını protesto etti
Filistinliler, Kudüs'te İsrail saldırılarını protesto etti
Filistinliler, Kudüs'te İsrail saldırılarını protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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