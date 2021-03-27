Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi'nde buluşuyor
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Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi'nde buluşuyor

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Film gösterimlerinden detaylar Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu'nun açıklaması - Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu: "Kudüs'te ilk defa Arap film festivaline katılım sağlıyoruz.

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Film gösterimlerinden detaylar

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu'nun açıklaması - Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu:

"Kudüs'te ilk defa Arap film festivaline katılım sağlıyoruz. Birinci Kudüs Arap Film Festivali'ne katılmak bizim için de bir mutluluk kaynağı oldu"

KUDÜS (AA) – Birinci Kudüs Arap Film Festivali kapsamında gösterilecek filmler, üç gün boyunca Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Filistinlilerle buluşacak.

Açılışı dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin Ulusal Tiyatrosu'nda (El-Hakavati) yapılan festival, Türk Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

"İbrahim İçin" adlı film bugün Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde ilk defa izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında gösterilecek 20 filmden bazılarının gösterimine de pazar ve pazartesi günleri Türk Kültür Merkezi'nde devam edilecek.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ermumcu, daha önceki yıllarda Kudüs ve tüm Filistin genelinde yapılan film festivallerine Türk filmleriyle katılım sağladıklarına dikkati çekerek, "Fakat biz de Kültür Merkezi olarak Kudüs'te ilk defa Arap film festivaline katılım sağlıyoruz. Birinci Kudüs Arap Film Festivali'ne katılmak bizim için de bir mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Kudüs ve Filistin'den uzak Filistin kökenli ve diğer Arap yönetmenlerin filmlerinin Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gösterim olanağı bulduğuna vurgu yapan Ermumcu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kudüs'ün ve Filistin'in içinden geçmiş olduğu bu siyasi, kültürel ve sosyolojik durumu bütün gerçekliğiyle yansıtan bu tür filmleri tekrar gösterme imkanına kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Ermumucu, ayrıca Kudüslülerin festivale gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Birinci Kudüs Arap Film Festivali'ne Filistin, Mısır, Cezayir, Tunus ve Lübnan'dan 20 film katılıyor.

Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi'nde buluşuyor
Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi'nde buluşuyor
Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi'nde buluşuyor
Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi'nde buluşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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