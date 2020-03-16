Filistinliler, Kovid-19 nedeniyle hapishanelerdeki yakınlarının sağlığından endişeli Filistinli Esirler Cemiyeti (PPS) sözcüsü Amany Sarahneh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumuyla ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Filistinli Esirler Cemiyeti (PPS) sözcüsü Amany Sarahneh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumuyla ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Sarahneh, AA muhabirine, Kovid-19 salgını iddialarının olduğu İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddiaların odağındaki hapishanelerde uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğunu öne süren Sarahneh, "Bize hapishanelerdeki karantinanın sona erdiği bildirildi. Ancak tedbirlerin yetersiz olmasından dolayı hapishanelerdeki durumla ilgili hala endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Eşi Ofer Hapishanesi'nde tutulan Doha Hoor ise "Eşim Osayd Abu Khudair'i ziyaret edemiyoruz." dedi.

Hoor, eşinin sağlık durumuyla ilgili endişeli olduğunu söyleyerek "Eğer hapishanede bir vaka bile tespit edilse bu korkunç bir ihtimal. Osayd, kızını bu ay göremeyecek. Bu beni daha da endişelendiriyor." diye konuştu.

Filistinli yetkililere göre, İsrail hapishanelerinde ve gözetim merkezlerinde kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 5 bin Filistinli bulunuyor.

PPS, kronik hastalığı bulunan 200 Filistinli tutuklunun risk altında olduğu uyarısını yaptı.

İsrail Cezaevleri İdaresinden 12 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinin Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek gözaltı merkezinin bir çalışanının Kovid-19 teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedilmişti.

Filistinli tutukluların serbest bırakın çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'den, Filistinli tutukluları derhal serbest bırakmasını istedi.

Başbakan İştiyye, hapishanelerdeki çocuk ve kronik hastalıklardan muzdarip tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Cenin şehrinden 54 yaşındaki Sahel Nafaa, "İsrailli yetkililer, oğullarımızın sağlığıyla alakadar olmuyor, onlar sadece hapishane çalışanlarını önemsiyor. Yeni tip koronavirüsün, gardiyanlar arasında yayılmasından endişe ediyorlar, tutuklular arasında değil. Tutuklandığı sırada yaralanan oğlum Azmi ve arkadaşlarının hapishanede sterilizasyon malzemeleri yok." dedi.

İsrail yetkililerini oğlu da dahil Filistinli tutukluları derhal serbest bırakmaya çağıran Nafaa, "Gerçek yerleri hapishane değil, evleri olmalı." diye konuştu.

Filistin makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının 39'a çıktığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 4 bin kişinin evlerinde karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan 5 Mart'ta yapılan açıklamada da Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarına Kovid-19 bulaştığı şüphesiyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Kaynak: AA