Filistinliler İstiklal Caddesi'nde 'Filistin' ve 'Gazze' sloganları atarak yürüdü

İSTANBUL'da yaşayan Filistinliler, yeni yılın gelişini İstiklal Caddesi'nde ' Filistin' ve 'Gazze' sloganları atarak kutladı.

2022'ye dakikalar kala İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık da arttı. Türkiye'de yaşayan yabancı turistler de yılbaşı kutlaması için İstiklal Caddesi'ni tercih ederken Filistin uyruklu turistler caddede 'Filistin' ve 'Gazze' sloganları atarak yeni yıl kutlamalarına katıldı.