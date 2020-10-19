Filistinliler, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı
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Filistinliler, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı

19.10.2020 02:47 | Son Güncelleme: 19.10.2020 02:50
Filistinliler, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı

Filistinliler, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetini camiden çıkardı.

Filistinliler, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetini camiden çıkardı.

Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında yayımlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren BAE heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer alıyor.

Kayıtlarda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kalıyor.

Geçen hafta da Umman'dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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