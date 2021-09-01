Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etti
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nın doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etti.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nın doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etti. Göstericiler, sınır bölgesinde lastik yaktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı