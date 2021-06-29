Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkım planını protesto etti

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan bazı evleri yıkma planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan bazı evleri yıkma planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Çok sayıda Filistinli, Silvan Mahallesi'nin El-Bostan bölgesinde bu sabah "imar izni olmadığı" iddiasıyla İsrail güçlerince yıkılan dükkanın önünde toplandı.

Filistin bayrakları açan grup, İsrail'in mahalledeki bazı evleri yıkma ve aileleri tehcir etme planına tepki gösteren sloganlar attı.

Filistinli gençler, daha sonra Silvan'daki bir yolu çöp konteynerleriyle trafiğe kapattı, İsrail polisine taş ve havai fişek attı.

İsrail polisi ise Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti, bir genci gözaltına aldı.

İsrail polisinin müdahalesinde Filistinlilerden yaralanan olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde ikamet eden çok sayıda Filistinli aile İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

Silvan Mahallesi'nin Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde de 1550 kişi evsiz kalma korkusu yaşıyor.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor.

El-Boston bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci