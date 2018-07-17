Filistinliler İsrail'in Alıkoyduğu Cenazelerini İstiyor

İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini isteyen Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde gösteri düzenledi.

Ramallah'ın El-Menara Meydanı'nda bir araya gelen Filistinliler, İsrail'in alıkoyduğu yakınlarının cenazelerini kendilerine teslim etmesini istedi.

Filistin Halk Partisi Siyasi Büro Üyesi Halid Mansur, "cenazeleri serbest bırakması" için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini ifade ederek, "İsrail, yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı olarak cenazeleri alıkoyuyor. İsrail parlamentosunda cenazelerin teslimini engellemek için bazı yasalar çıkarılıyor." dedi.

Mansur, Filistinlilerin, yakınlarının cenazelerini uygun şekilde defnedebilmeleri için her türlü mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu'nun verilerine göre, İsrail'in elinde 250'den fazla Filistinlinin cenazesi bulunuyor.