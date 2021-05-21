Filistinliler, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler sabah namazında Mescid-i Aksa'ya giderek İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi kutladı.