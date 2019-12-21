: Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için insan zinciri oluşturdu

21.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:23

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

İnsan hakları aktivistleri ve üniversite öğrencilerinin çağrısıyla Ramallah'ta insan zinciri oluşturan yüzlerce kişi İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail'in tutuklulara yönelik ihlalleri ve keyfi uygulamalarını protesto eden göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğrafları ile serbest bırakılmalarını talep eden dövizler taşıdı.

Göstericilerden Dena Ferrac, AA muhabirine, oluşturulan insan zinciriyle cezaevlerindeki tutuklulara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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