Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı.

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı.

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı. İsrail güçlerinin Müslümanların camiye girişini engellemeye çalışmasına rağmen Filistinliler namaz kılmak için zorla camiye girdi. Çıkan olayların ardından İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı. - EL HALİL

Kaynak: İHA