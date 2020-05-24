Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı.
24.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:55
Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı.
Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı. İsrail güçlerinin Müslümanların camiye girişini engellemeye çalışmasına rağmen Filistinliler namaz kılmak için zorla camiye girdi. Çıkan olayların ardından İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı. - EL HALİL
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Kaynak: İHA