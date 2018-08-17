Filistinliler İsrail Askerleri Tarafından Kapatılan Mescid-i Aksa Önünde Eylem Yaptı
- Filistinliler İsrail askerleri tarafından kapatılan Mescid-i Aksa önünde eylem yaptıKUDÜS - İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışları durdurması üzerine Filistinliler, akşam namazını El-Asbat kapısının önünde kılıp, sonrasında oturma eylemi düzenledi.
- Filistinliler İsrail askerleri tarafından kapatılan Mescid-i Aksa önünde eylem yaptı
KUDÜS - İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışları durdurması üzerine Filistinliler, akşam namazını El-Asbat kapısının önünde kılıp, sonrasında oturma eylemi düzenledi.
İsrail askerleri bugün bir Filistinliyi İsrail polisine bıçakla saldırdığı iddiasıyla öldürdükten sonra Mescid-i Aksa'yı kapattı. Filistinliler Mescidi Aksa'nın kapatılması nedeniyle akşam namazını El-Asbat kapısının önünde kıldı. Filistinliler kıldıkları akşam namazının ardından Mescidi Aksa'nın kapılarının açılması için El-Asbat kapısı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. El-Asbat kapısı önünde eylem yapan protestocular kararlı olduklarını belirterek, Lebbeyk duasını okuyup tekbir getirdiler.