Filistinliler işgalin 72. yılında Ramallah'ta bir araya geldi Filistinliler, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nakba Günü'nü (büyük felaket) 72. yıl dönümünde Ramallah'ta andı.

Filistinliler, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nakba Günü'nü (büyük felaket) 72. yıl dönümünde Ramallah'ta andı.

Filistinliler, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nakba Günü'nün 72. yıl dönümü nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nin Ramallah kentinde bir araya geldi. El Manara meydanında toplanan Filistinliler, Filistin bayrakları taşıyarak "Nakba'nın 72. yıl dönümünde nesiller, geri dönüş hakkını unutmuyor" yazılı pankart taşıdı. Eylem sırasında siren sesi de çalındı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nakba" (Büyük Felaket) olarak anıyor. - RAMALLAH

Kaynak: İHA