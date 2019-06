Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin refahını sağlayacak her planı desteklediklerini belirtti.

Cedan, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın yıllardır Filistin meselesini desteklediğini ifade ederek, "Filistinliler için refah sağlayacak her planı destekliyoruz." dedi.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında geçen cumartesi günü açıklanan ekonomi paketinde, Filistin ile komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridoru inşası olduğu belirtilmişti.

Söz konusu pakette, 50 milyar doların yarıdan fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı kaydedilirken, geri kalanının ise Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörülmüştü.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Kaynak: AA