Filistinliler için İsrail yasaklarını atlatan navigasyon uygulaması

Filistinliler için İsrail yasaklarını atlatan navigasyon uygulaması

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, kontrol noktaları ve yasak bölgelerin Filistinlilere yarattığı sıkıntıyı bilen programcılar yeni bir navigasyon uygulaması geliştirdi.Haziran ayında piyasaya sürülen Doroob, iki ayda 22 bin kullanıcıya yol gösterir oldu.

5.08.2019 14:09
Filistinliler için İsrail yasaklarını atlatan navigasyon uygulaması

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, kontrol noktaları ve yasak bölgelerin Filistinlilere yarattığı sıkıntı bilgisayar programcılarının yeni bir navigasyon uygulaması geliştirmesine neden oldu.

Yaygın olarak kullanılan haritaların kullanıcıları genellikle, Filistinlilerin geçişinin yasak olduğu yerleşim birimlerine yönlendirmesi, alternatif harita uygulaması Doroob'un doğmasını sağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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