Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Harem-i İbrahim Camisi'nde düzenlenen Hicri yeni yılı programı Programa katılan ve sohbeti dinleyen Filistinliler EL HALİL (AA) Filistinliler, iişgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri 1443 yılının girişini kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Harem-i İbrahim Camisi'nde düzenlenen Hicri yeni yılı programı
Programa katılan ve sohbeti dinleyen Filistinliler EL HALİL (AA) Filistinliler, iişgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri 1443 yılının girişini kutladı.
Aileleriyle birlikte camiye gelen Filistinliler, Hicri yeni yıl için düzenlenen programa katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı