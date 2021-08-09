Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Harem-i İbrahim Camisi'nde düzenlenen Hicri yeni yılı programı Programa katılan ve sohbeti dinleyen Filistinliler EL HALİL (AA) Filistinliler, iişgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri 1443 yılının girişini kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Harem-i İbrahim Camisi'nde düzenlenen Hicri yeni yılı programı

Programa katılan ve sohbeti dinleyen Filistinliler EL HALİL (AA) Filistinliler, iişgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri 1443 yılının girişini kutladı.

Aileleriyle birlikte camiye gelen Filistinliler, Hicri yeni yıl için düzenlenen programa katıldı.

Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı
Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı
Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı
Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi'nde Hicri yeni yılı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:20:13. #1.16#

title