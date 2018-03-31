Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle dün başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerlerinin ateş açarak karşılık vermesine rağmen Filistinliler, gösterilere devam etmekte kararlı.

Tekerli sandalyeye mahkum olmasına rağmen gösterilere katılan Eymen Zakkut (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınırda kalmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya hak sahibi olduğumuz ve Siyonist çetelerce tehcir edildiğimiz topraklarımıza dönmek istediğimiz mesajını ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Zakkut, engelli olmasına rağmen gösterilere katılmakta ısrar edişini, "Hiçbir şey bizi hakkımızı almaktan alıkoyamaz. Bu gösteriler, tüm dünyaya, zulüm gören ve işgal altında bir halk olduğumuzu duyuracak." sözleriyle aktardı.

Filistinli mülteci Besme Barud ise İsraillilere ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönecekleri mesajını vermek için gösterilere katıldığını söyledi.

Köyüne ve dedelerinin yaşadığı yerlere geri döneceğini hissettiğini ifade eden Barud, gösterilerinin barışçıl olduğunu ancak İsrail askerlerinin keskin nişancılar ve silahlarıyla Filistinlileri hedef aldığını kaydetti.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterileri kana buladığına işaret eden Ala Devvas da, "İsrail'in küstahlığına rağmen haklarımızı geri alıncaya ve Filistin meselesinin satılık olmadığı mesajını tüm dünyaya duyuruncaya kadar gösterilere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.