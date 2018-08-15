Filistinliler Gazze'ye Uygulanan Yaptırımları Protesto Etti

Filistin yönetiminden Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları kaldırmasını talep eden Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin 29. dönem çalışma toplantısıyla eş zamanlı olarak Ramallah'ın merkezinde düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları kaldırması ve İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurması için Filistin yönetimine çağrıda bulunan göstericiler, "Yaptırımları kaldırın, Gazze bizim birleştiricimiz" yazılı dövizler taşıdı.

Konseyin 29. dönem toplantısının düzenlendiği Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'na ulaşmak isteyen Filistinliler, güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistinli gruplar, Batı Şeria yönetiminin, Gazze'deki memurların maaşlarını kesme, yüzlercesini erken emekliliğe sevk etme gibi çeşitli uygulamalarla Gazze'ye karşı cezalandırma politikası ve yaptırım uyguladığını belirtiyor.

Batı Şeria merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu.