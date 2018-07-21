Filistinliler Gazze'ye Uygulanan Yaptırımları Protesto Etti - Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki el-Menara Meydanı'nda toplanan bir grup, Filistin yönetimi tarafından İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ne ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için gösteri düzenledi. Göstericiler, Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki bölünmüşlüğe son verilmesi çağrısında bulundu. Filistin güvenlik güçleri, grubun önünü keserek ilerlemelerini engelledi.