Filistinliler "Filistinli Şehit Günü" dolayısıyla ağaç dikti
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Filistinliler "Filistinli Şehit Günü" dolayısıyla ağaç dikti

06.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:17
Filistinliler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de "Filistinli Şehit Günü" dolayısıyla zeytin ağaçları dikildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de "Filistinli Şehit Günü" dolayısıyla zeytin ağaçları dikildi.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu, 7 Ocak "Filistinli Şehit Günü" kapsamında "Filistin'i ağaçlandırma" kampanyası düzenledi.

Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki İstiklal Parkı'nda ağaç dikme etkinliğine, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Fetih Hareketi komite üyeleri, bakanlar, yetkililer, ulusal ve İslami grupların üyeleri, şehit ve yaralı aileleri de katıldı.

Ramallah ve El-Bire kenti Valisi Leyla Ganem etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı sağlık koşullarına rağmen şehitleri andıklarını belirtti.

Hamas yöneticilerinden Ahmed el-Hac Ali, İsrail işgalini sona erdirecek kapsamlı bir yol haritası oluşturmak için ulusal birliğin güçlendirilmesi, uzlaşının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniyye, kampanyanın bağımsızlık ve özgürlük yolunu kanlarıyla çizen şehitlere vefa ve birlik mesajı taşıdığını kaydetti.

Heniyye, bugün ilk aşamada her biri bir şehidin adını taşıyan 35 bin ağaç dikeceklerini aktardı.

Filistinliler her yıl 7 Ocak gününü "Filistinli Şehit Günü" olarak anıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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