Filistinliler Cuma Namazını Sınırda Kıldı - Han Yunus

- Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde toplanan Filistinliler

Filistinlilerin cuma namazını sınırda kılması

Gösteriye katılanlarla röportaj HAN YUNUS (AA) İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınır bölgelerinde kıldı.

Abluka nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" beşinci haftasında devam ediyor.

Eyleme katılan ve Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde Filistinliler, cuma namazını da burada eda etti.