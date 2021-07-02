Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı

Filistinliler, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kıldı.

Filistinliler, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkım planını protesto etti. İsrail güçleri, protestoculara müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh