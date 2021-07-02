Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı
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Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Filistinliler, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kıldı.

Filistinliler, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkım planını protesto etti. İsrail güçleri, protestoculara müdahale etti.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı
Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı
Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı
Filistinliler cuma namazını Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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