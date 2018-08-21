Filistinliler Bu Bayramda Yalnızca 'Özgürlük' ve 'Barış' İstiyor

- Filistinliler bu bayramda yalnızca 'Özgürlük' ve 'Barış' istiyor

BATI ŞERİA - Abluka altındaki Batışeria'nın El Halil kentinde Kurban Bayramı'na hazırlanan Filistinliler, bu bayramda Özgürlük ve Barış için dua edeceklerini söyledi.

Ülkelerinin İsrail işgalinden kurtulmasını ve hapishanelerdeki 700 Filistinlinin serbest bırakılmasını için dua ettiklerini belirten El Halil sakinleri yalnızca kendilerinin değil işgal altındaki tüm İslam coğrafyaları için endişeli olduklarını belirtti.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Filistinliler, gelecek seneki bayramı İsrail askerlerinden kurtulmuş bir Mescid-i Aksa'da kutlamak istediklerini belirtti.

Bununla birlikte El Halil sokaklarındaki birçok kişi Türkiye'ye, Türk halkına ve Türk hükümetine, Filistin halkına desteklerinden dolayı sevgi ve teşekkürlerini gönderdi.