Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
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Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistinliler, İsrail güçlerinin attığı mermilerin boş kovanlarından Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu.

Filistinliler, İsrail güçlerinin attığı mermilerin boş kovanlarından Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu.

İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddeti günlerdir devam ediyor. İsrail güçleri, hem Mescd-i Aksa'da ibadet edenlere hem de Şam Kapısı yakınlarında toplanan Filistinlilere ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ediyor. İsrail güçlerinin attığı ses bombaları, plastik ve gerçek mermilerin boş kovanları Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve çevresinde birikti. Bir grup Filistinli ise biriken boş kovanlarla Mescid-i Aksa'nın şeklini oluşturdu. Filistinliler, oluşturdukları şekillerle, İsrail saldırılarına rağmen ayakta duracakları ve Kudüs'ü savundukları mesajını verdi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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