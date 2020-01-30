Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.
30.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, drone kullanarak göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
Kaynak: AA