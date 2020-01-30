Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
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Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.

30.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48
Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti

İşgal altındaki 'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, drone kullanarak göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
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