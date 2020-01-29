Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
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Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti

Göstericilerin yol kapatması Gösteriye İsrail askerleri müdahalesi Göstericilerin lastik yakması ve sapanla taş atarak karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı...

29.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:13
Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti

Göstericilerin yol kapatması

Gösteriye askerleri müdahalesi

Göstericilerin lastik yakması ve sapanla taş atarak karşılık vermesi

İşgal altındaki 'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakıp barikat kurdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
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