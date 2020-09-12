Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı

Filistin'in İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmesini kınayan karar taslağının Arap Birliğinde kabul edilmemesi nedeniyle Filistinli gençler, Birliği sembolize eden bir tabut alarak sembolik cenaze namazı kıldı.

Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı
12.09.2020 05:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 05:42

Filistin'in İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmesini kınayan karar taslağının Arap Birliğinde kabul edilmemesi nedeniyle Filistinli gençler, Birliği sembolize eden bir tabut alarak sembolik cenaze namazı kıldı.

Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde İsrail'in gayrimeşru yerleşimlerini protesto için haftalık gösteri düzenleyen Filistinliler, bir tabuta Arap Birliğinin amblemini yerleştirdi.

Filistinliler daha sonra Birliğin sembolik olarak cenaze namazını kıldı.

Filistin'in, Arap Birliği toplantısı öncesi İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye karşı hazırladığı karar taslağı bazı Arap ülkelerince kabul görmediği için kınama kararı çıkmamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Falay Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 05:42:59. #1.14#
title