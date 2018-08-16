- Filistinliler ablukayı protesto ettiler

RAMALLAH - İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Filistin Hükumetinin Hamas'a uyguladığı yaptırımları protesto etti.

Nisan 2017'den beri Hamas'a yaptırım uygulayan Filistin hükumetine Filistinlilerin tepkisi artarak devam ediyor. Yüzlerce Filistinli Ramallah sokaklarında Filistin hükumetine seslenerek, Hamasa yönelik yaptırımları kaldırılmasını istedi. Protestolara birçok Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları da destek verdi.

Hamas'ın yönettiği Gazze, İsrail'in ambargosuyla birlikte Filistin hükumetinin Hamas'a yaptırım uygulamasıyla büyük yara almıştı. Yaptırımlar yüzünden 10 binlerce memur maaşlarını hükumetten alamıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de yaptırım kararı uygulamış, Eylül 2017'den beri de Gazzeli memurların maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitmişti.