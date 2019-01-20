Filistinliler, 37 Yıldır İsrail Hapishanesinde Yatan Kerim Yunus İçin Gösteri Yaptı

Filistinliler, 37 yıldır İsrail hapishanesinde yatan Kerim Yunus ve diğer Filistinli mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), işgal altındaki Filistin'in Ara şehrinde düzenlenen operasyonda bir İsrail pilotunu öldürmekten suçlu bulunan ve İsrail hapishanelerinde 37 yıldır mahkum olan Kerim Yunus'un (58) serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

PCHR direktörü Emced El Neccar gösteride yaptığı konuşmada, Filistin Devlet Başkanlığının uluslararası aktörlerle çalışarak Kerim Yunus'un serbest bırakılmasını sağlaması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların dosyalarının Uluslararası Adalet Mahkemesine aktarılmasının sağlanmasını talep etti.

PCHR yetkilisi Rami Hasan, Yunus'un ve yaklaşık 90 hapishanede 20 yıldan fazla süredir yatan hasta ve yaşlı Filistinli mahkumların serbest bırakılması için İsrail hükümetine halk baskısının artırılması çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerinde 27 yıl yattıktan sonra Vefa El Ahrar adındaki esirlerin takası anlaşmasıyla 5 yıl önce serbest bırakılan Emir el Kawasmi de Filistinli mahkum Kerim Yunus'un kültürlü biri olduğunu, Filistin Devrimi ve direnişine inancını kaybetmemiş biri olduğunu söyledi. Kerim, Yunus'un hapis hayatının detaylarını ve idari hayatını iyi bildiğini ifade etti.

Kerim Yunus, 7 Ocak 1981'de tutuklanarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Hapiste bulunduğu sırada babası vefat eden Yunus'un annesi de onun kurtulması için halen dua etmeye devam ediyor. - EL HALİL

Kaynak: İHA