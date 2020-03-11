Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi
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İsrail, Güncel

Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku heyeti, İsrail seçimlerini değerlendirmek ve koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi.

11.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:54
Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku heyeti, İsrail seçimlerini değerlendirmek ve koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi.

Ortak Arap Listesi Blokundan yapılan yazılı açıklamada, "İki heyet, seçimlerin sonuçları, meclisin atacağı adımlar ve cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevi tavsiye konusu dahil çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Arap seçmen ve temsilcileri aleyhinde Binyamin Netanyahu ve partisi Likud'un yürüttüğü kışkırtıcı propagandanın da ele alındığı görüşmeye dair şunlar kaydedildi:

"Bu görüşmelerden sonra, taraflar nihai kararı almak için ve iki taraf arasında gündeme getirilen konuları takip etmek üzere yakın bir zamanda bir kez daha toplanmak üzere anlaştı."

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gantz'ın seçimlerde 15 milletvekiline sahip olan Ortak Arap Listesi Bloku ile hükümet kurma çabası içinde olduğunu söylemişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak ikinci olurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle Meclis'te üçüncü en büyük grup olmuştu.

İsrail'de koalisyon hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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