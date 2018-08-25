Filistinli Vatandaş Temizlik İşçilerini Güllerle Karşıladı

- Filistinli vatandaş temizlik işçilerini güllerle karşıladı

TEL AVİV - Filistin'de bir vatandaş temizlik işçilerine olan minnetini göstermek için onları güllerle karşıladı.

İsrail'in kuzeyindeki Şefa Amr kentinde yaşayan bir Filistinli vatandaş çöp toplamak için evine gelen temizlik işçilerini güllerle karşıladı. Filistinli vatandaşın temizlik işçilerine çiçek verdiği görüntüler daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Adını vermeyen Filistinli adam ise görüntülerin yayılmasından sonra basına yaptığı açıklamada, temizlik işçilerinin yaptığı işin zor olduğunu ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Filistinli adam "Onlara hak edecek büyük bir şey yapmak isterdim ancak elimden geleni yaptım, yaptıkları iş gerçekten büyük bir şey" ifadelerini Kullandı.