Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti
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Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

10.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:16
Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, 'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Filistinli ünlü vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab) Kuveyt'te katıldığı bir düğün sırasında vaaz verirken hayatını kaybetti. Evliliğin esası ve eşlerin haklarından bahseden 83 yaşındaki vaiz, kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Filistin'in Tulkarm kentinde doğan ünlü vaiz, 47 yılı aşkın süredir Kuveyt'te yaşıyor. Vaiz, Kuveyt'teki Al-Othman Zakat Komitesinin de kurucuları arasında yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti
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