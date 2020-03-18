Filistinli tutuklulardan İsrail hapishanelerindeki dezenfektan "yasağına" tepki İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, aralarında dezenfektanların da olduğu 140 çeşit ürünün kantinlerden kaldırılmasına tepki gösterdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, aralarında dezenfektanların da olduğu 140 çeşit ürünün kantinlerden kaldırılmasına tepki gösterdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, tutukluların, hapishane kantinlerindeki ürünlerin kaldırılmasına tepki olarak kendilerine sunulan yiyecekleri yememe ve kaldıkları koğuşları kapatarak hapishane yönetiminin teftiş yapmasına engel olmaya karar verdiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede temel bir rol oynayan dezenfektanların da aralarında bulunduğu 140 ürünün kantinlerden kaldırılmasının akabinde alındığı vurgulandı.

Öte yandan, Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, tutukluların temizlik maddeleri ve dezenfektan gibi ürünlere erişimini engellemesinin insanlığa karşı suç olduğunu kaydetti.

Filistin hükümeti, ülkede 2 kişide daha Kovid-19 vakasının görülmesiyle toplam sayının 41'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA