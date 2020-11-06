Filistinli tutuklu Ahres, serbest bırakılması karşılığında 103 günlük açlık grevini sonlandırdı

Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gündür açlık grevini sürdüren Ahres'in, İsrail ile varılan anlaşma çerçevesinde açlık grevini sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, halihazırda başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'nde tutulan Ahres'in 26 Kasım'da serbest bırakılacağı, Filistinli tutuklunun bu 20 gün boyunca hastanede tedavi edileceği kaydedildi.

Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat