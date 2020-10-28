Filistinli tutuklu Ahres'e destek için birçok ülkeden aktivist açlık grevi yaptı

İsrail hapishanesinde 94 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için birçok ülkeden aktivist ve gazeteci bir günlük açlık grevi yaptı.

İsrail hapishanesinde 94 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için birçok ülkeden aktivist ve gazeteci bir günlük açlık grevi yaptı.

Merkezi Beyrut'ta bulunan "Filistin'e dönüş için küresel kampanya" isimli grubun sosyal medya hesabı üzerinden Ahres'e destek için başlattığı etkinlik çerçevesinde Filistin, Lübnan, Pakistan, Hindistan, İspanya, ABD ve Fas gibi ülkelerden aktivistler ve gazeteciler bir günlük açlık grevi yaptı.

Etkinliğe Gazze'den katılarak açlık grevi yapan gazeteci Yusuf el-Hasani, "Açlık grevini Ahres'i sloganlar ve laflardan uzak, sessiz bir şekilde desteklemek için yaptım." dedi.

Hasani, "Hapishanelerdeki mahkumlar her gün acı çekiyor. Onların desteklenmesi dünyadaki her özgür insan için bir görevdir, hatta onları görmezden gelmek ihanet kabul edilir." diye konuştu.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu