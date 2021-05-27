FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
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FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI

FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda Filistinli 2 turistten arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu alıp kaçan Tunuslu şüpheli, yakalandı.

Beyoğlu'nda Filistinli 2 turistten arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu alıp kaçan Tunuslu şüpheli, yakalandı.

Taksim Meydanı'nda yaşanan olayda, gezmeye çıkan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek, cep telefonlarını istedi. Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye cep telefonunu verdi. Ancak

telefonu alan Tunuslu, koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin güven timlerince yakalanması

-Paçasından cep telefonunu çıkarması

-Polislerin üzerini araması

-Polis merkezine götürülüşü

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul
FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI
FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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