Filistinli terzi diktiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor

Filistin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle iş yerlerinde ve kalabalık yerlerde maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından Eriha kentinde bir terzi, diktiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Filistin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle iş yerlerinde ve kalabalık yerlerde maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından Eriha kentinde bir terzi, diktiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Filistin'de dün iş yerlerinde ve kalabalık yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu yerlerde maske kullanmayanlara ise 20-50 Dinar para cezası uygulanıyor. Filistin'in Eriha kentinde maske diken terzi Ghazi Ashour, halka destek için maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı. Terzi Ashour yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle zor günler geçiren insanlara destek olmak istediğini açıkladı. Ashour, "Maske kullanmayanlara ceza uygulanması nedeniyle, zor günler geçiren insanlara destek olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Filistin'de şimdiye kadar 371 korona vakası tespit edilirken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. - ERİHA

Kaynak: İHA