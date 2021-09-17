Filistinli sürücü Kudüs'te İsraillilerin bıçaklı saldırısında yaralandı - Haberler
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Filistinli sürücü Kudüs'te İsraillilerin bıçaklı saldırısında yaralandı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistinli sürücü Kudüs'te İsraillilerin bıçaklı saldırısında yaralandı

Filistinli bir otobüs şoförü Batı Kudüs'te 3 İsraillinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Filistinli bir otobüs şoförü Batı Kudüs'te 3 İsraillinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi sakinlerinden sürücü Muhammed Ebu Nab'ın Batı Kudüs'teki saldırıda sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı görüldü.

İsrail'in Egged toplu taşıma şirketinde çalışan Ebu Nab, görevinin başındayken Batı Kudüs'ün Giv'at Shaul bölgesinde saldırıya uğradı.

İsrailli 3 kişinin bıçaklı saldırısıyla yaralanan Ebu Nab, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Egged şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs'ün Givat Shaul bölgesinde meydana gelen bir arbede araştırılıyor." denildi.

Açıklamada, "Bir otomobilde bulunan 3 kişi ile bir otobüs şoförü arasında çıkan ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arbedenin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar tedavi edilmek üzere tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Halk otobüsü ve taksi şoförü Filistinliler, Batı Kudüs ve İsrail'de çalışırken İsraillilerin kendilerine yönelik saldırılarından şikayet ediyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filistinli sürücü Kudüs'te İsraillilerin bıçaklı saldırısında yaralandı - Haberler
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