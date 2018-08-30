- Filistinli şehitlerin aileleri İsrail'i protesto etti

"Şehitlerimizin cesetlerini defnetmek istiyoruz"

BATI ŞERİA - İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin aileleri, yakınlarının cesetlerini istiyor. Cesetlerin verilmediğini söyleyen aileler protesto gösterisi düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinli, İsrail tarafından öldürülen ve cesetleri saklayan İsrail işgal güçlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. Protesto gösterilerinde İsrail'in öldürdüğü bazı Filistinlilerin cesetlerini ve dosyalarını kaybettiği aktarıldı. Protestoya katılan Abdulalim Daana, "İsrail her gün Filistinlilere karşı suç işliyor. Uluslararası ülkelerden İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in iki yıldır cesedini sakladığı Muhammed'in kardeşi Esma Elfakih yaptığı açıklamada, "Taleplerimiz net ve meşru, biz evlatlarımızı istiyoruz, şehitlerimizi İslam yoluyla defnetmek istiyoruz, şehitlerimiz İsrail'in elinde olduğu sürece hayat zorluktan ibaret olur" dedi.

Mahkumlar İşleri Komisyonu Sözcüsü Hasan Abdrabbo, yasal ve medya üzerinden çabalarının devam ettiğini, kayıpların akıbetinin ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail'in elinde en az 253 ceset olduğu belirtiliyor.