Filistinli sanatçıdan İsrail saldırılarında dik duruş sergileyen Gazzelilere "dev grafiti" ile teşekkür

Filistinli grafiti ve fotoğraf sanatçısı Bilal Halid, "İçimizdeki savaşan ruhtur" temasıyla çizdiği dev grafitiyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılar karşısında dik duruş sergileyen Filistin halkına armağan etti.

Filistinli grafiti ve fotoğraf sanatçısı Bilal Halid, "İçimizdeki savaşan ruhtur" temasıyla çizdiği dev grafitiyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılar karşısında dik duruş sergileyen Filistin halkına armağan etti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halid, İsrail'in saldırıları sırasında yıktığı Üniversiteler Caddesi'ndeki bir duvara 5 günde çizdiği grafitinin 50 metre genişliğinde ve yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olduğunu belirtti.

"İçimizde savaşan ruhtur" adını verdiği grafitinin çiziminde, Gazze halkının yaşam koşullarının farklı yönlerine işaret eden çeşitli renkler kullandığını aktaran Halid, grafitinin, İsrail'in 11 gün boyunca Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarını yaşayan tüm Filistinlilere bir vefa mesajı taşıdığını söyledi.

Fotoğraf sanatçısı Halid, "Grafiti için Üniversiteler Caddesi'ni seçtim, çünkü İsrail saldırıları sırasında bir kısmı yıkıldı, bu nedenle oraya vatandaşların ve insanlık için savaşanların gayretiyle her şeyin önceki halinden daha güzel bir şekilde geri döneceği mesajını taşıyan bir güzellik işareti koymak gerekiyordu." diye konuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci