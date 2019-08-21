Filistinli ressam "Büyülü Şehir"de Kudüs'ü anlatıyor (1) - EL

21.08.2019 13:47

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Filistinli ressam Vail Rebi'nin yaptığı tablolar

Filistinli ressam Vail Rebi'nin yağlı boya resim yapması

Filistinli ressam Vail Rebi ile röportaj Filistinli ressam Vail Rebi, dünyaca ünlü "Kuğu Gölü" balesinin hikayesinden esinlenerek hazırladığı "Büyülü Şehir" tablosuyla Kudüs'te yaşanan zorlukları dünyaya duyurmayı hedefliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaşayan 49 yaşındaki Rebi, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Rebi, Filistinlilerin İsrail işgali altında yaşadıkları zorlukları ise resimle anlatıyor.

AA muhabirine konuşan Rebi, küçükken Ramallah'taki El-Emari Mülteci Kampı'nda bulunan evlerin duvarlarına tebeşirlerle resimler çizdiğini aktardı. Profesyonel resim faaliyetlerine ise yaklaşık 10 yıl önce çalışma hayatı istikrar kazandıktan sonra başladığını söyledi.

Batı Şeria'da pek çok bireysel ve karma sergiye katılan Rebi, ayrıca sosyal medya üzerinden satış yaptığını belirtti.

Sanatçı olarak yaşadığı toplumdaki gelişmelerden etkilendiğini ifade eden Rebi, İsrail işgali, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması, topraklarına dönüş hayali, her daim tehdit altındaki Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün durumu, Yahudi yerleşim birimlerinin inşası, abluka gibi Filistinlilerin artık günlük hayatlarının bir parçası haline gelen sıkıntıları eserlerinde konu edindiğini dile getirdi.

"Kudüs bir gün İsrail işgalinden kurtulacak"

Filistinli ressam, İsrail işgalinin trajedisini şimdi uluslararası mecraya taşımayı amaçlıyor.

"Büyülü Şehir" isimli tablosuyla The Arabs Group tarafından Uluslararası Londra Güzel Sanatlar Forumu bünyesinde düzenlenen yarışmaya katılan Rebi, "En iyi Arap ressam" ödülünü almak istediğini söyledi.

Kaynak: AA