Filistinli öğrenciler sloganlar atarak İsrail'i böyle protesto etti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Filistinli Öğrenci Topluluğu, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddeti protesto etmek için üniversitenin giriş kapısında toplandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Filistinli Öğrenci Topluluğu, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddeti protesto etmek için üniversitenin giriş kapısında toplandı. Sloganlar atarak İsrail'i kınayan öğrenci topluluğu adına konuşan Filistinli Ahmed Abusafia, "Kudüs, terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor. Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olacağız" dedi.

SAÜ Filistinli Öğrenci Topluluğu, İsrail'in, Kudüs'e karşı uyguladığı şiddeti protesto etmek için üniversitenin giriş kapısında toplandı. Sloganlar atarak İsrail'i kınayan topluluk, Filistin halkının yanında olduklarını belirttiler. İsrail'in, Filistin'e karşı gerçekleştirmiş olduğu saldırıların, halkı korkutamadığını ve direnmeye devam edeceklerini söyleyen topluluk, mücadelenin kazananının insanlık olacağını ifade etti. Gerçekleşen basın açıklamasına katılan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da, terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırıları kınamanın vaktinin geçtiğini ve somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor

Filistinli Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmed Abusafia, "Filistin, saldırı altında. Kudüs, terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat Filistin halkı direnmeye devam ediyor, Filistin halkı, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Kudüs'ü ele geçirmek için senelerdir Filistin halkına her türlü zulüm yaşatan işgalci İsrail'in bu seferki rotası Şeyh cerrah mahallesini olmuş, vahşice saldırmaktan geri kalmamıştır. Aileleri evinden etmek, evlerini gasp etmek için zor kullanmaktadır. Son günlerde Kudüs'ün doğusunu işgal ettikleri günü kutlamak için Kudüs'te ve özellikle Mescid-i Aksa'da kutlamalar düzenleyen ve kutlamalarını adeta Filistin halkını kışkırtarak sürdüren, işgalciler Mescid-i Aksa'da namazlarını eda eden ramazan ayında ibadetlerini yapan Müslümanlara ses ve gaz bombaları ile saldırmıştır" dedi.

Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olacağız

Filistin'deki yurttaşlarının her zaman destekçisi olduklarını belirten Abusafia, "Teröristlerin saldırıları Filistin halkını korkutamamış, korkutamayacaktır. Kadını ile erkeği ile çocuk ve gençleri ile yaşlısı ile direnmeye devam eden yiğit kardeşlerimize selam olsun. Biz bugün burada bu kardeşlerimize destek olmak ve İsrail'i lanetlemek için toplandık. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyorsa. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz. ve yılmayacağız. Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olacağız, bizler de burada direneceğiz" diye konuştu.

"İsrail'i işgalci olduğu Filistin topraklarından kovmanın vakti gelmiştir"

İsrail'in saldırılarına karşı direnmeye devam edeceklerini belirten Abusafia, "İsrail'i kanıyla, zulmü ve terörüyle işgalci olduğu Filistin topraklarından kovmanın vakti gelmiştir. Bizim için Filistin Özgür bir devlettir. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bu ideal uğrunda kanımızla canımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mescidi aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kınamanın vakti geçti, somut adımların atılması gerekiyor"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Üzgünüz, biraz önce öğrencimizin de söylediği gibi İsrail'in aslında bir terör devleti olarak Ramazan'ın sonunda yapmış olduğu bu eylemlerin izah edilebilir herhangi bir özelliği bulunmamakta. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 1900'lü yılların başlarından itibaren başlayan bir zulüm var Filistin topraklarında. ve 1948'ten beri de katlanarak devam eden bir politika izliyor terör devleti İsrail. Bizim inancımız şu; İsrail kendini ne kadar güçlü sanırsa sansın, şuanda elinde bulundurduğu hem silahlı imkanları hem de propaganda gücünü kullanmak sureti ile bu yaptıklarını devam ettirebileceğini düşünse de sonunda hak galip gelecek. Oradaki mazlumlar, hakkını elde edecekler. ve inşallah yine tarih boyunca olduğu gibi Kudüs, insanlığın ortak vicdanı olacak. Kudüs, farklı dinlere mensup insanların barış içerisinde yaşadığı şehir haline gelecek. Buradaki herkes Filistinlilerin karşı karşıya bulundukları zulmü biliyorlar ve kalpleri, gönülleri ile Filistinlilerin yanındalar. Ben inanıyorum ki Dünyanın mazlum milletleri ve onların etkisinde hareket edecek olan devletler bu zulme çok yakın zamanda son verecekler. Artık kınamanın vakti geçti, somut adımların atılması gerekiyor. Dünya, İsrail'in şımarıklığını, hukuk tanımazlığını, İsrail'in aslında terör devleti olma özelliğini iliklerine kadar taşıdığını biliyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı