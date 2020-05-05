Filistinli Neccar, camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor
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Filistinli Neccar, camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor

Filistinli Neccar, camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor
05.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:48

Gazze'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında camilerin kapatılması üzerine Filistinli Kur'an-ı Kerim hocası Atıf en-Neccar, evinde hafızlık eğitimi vermeye başladı.

Gazze'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında camilerin kapatılması üzerine Filistinli Kur'an-ı Kerim hocası Atıf en-Neccar, evinde hafızlık eğitimi vermeye başladı.

AA muhabirine konuşan Neccar, camilerin kapalı olması nedeniyle evinde kendi çocukları ile yeğenlerine birebir, başka çocuklara da internet üzerinden hafızlık yaptırdığını söyledi.

Evde, çocuklar arasında sosyal mesafeyi korumak ve kullanılan malzemeleri dezenfekte etmek gibi bir dizi önlemler aldığını anlatan Neccar, internet üzerinde de özel olarak bu amaçla açtığı hesap ve sayfalarda onlarca çocuğa hafızlık yaptırdığını aktardı.

Salgın öncesinde evinin yakınındaki bir camide hafız yetiştiren Neccar, "İslamı öğretmek görevimiz biz de doğru yollardan çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek için tüm gücümüzü sarf ediyoruz." dedi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 23 Mart'ta camilerin kapatılması kararı almıştı.

Gazze'de şu ana kadar 17 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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