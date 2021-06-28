Filistinli müzik grubu, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli müzik grubu, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi

Filistinli müzik grubu, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Filistinli Meddah El-Kamar müzik grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında yıkılan bir binanın enkazında "Enkaz Arasında Müzik" temasıyla konser verdi.

Filistinli Meddah El-Kamar müzik grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında yıkılan bir binanın enkazında "Enkaz Arasında Müzik" temasıyla konser verdi.

Gazze'deki Filistin Kültür Bakanlığı ve Pozitif Enerji Merkezinin iş birliğiyle Eş-Şuruk adlı binanın enkazı üzerinde düzenlenen etkinlikte, grubun solisti Rauf el-Belbisi ulusal marş ve şarkılar seslendirdi.

Pozitif Enerji Merkezi Müdürü Tahrir Murteca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin işlediği suçları kınamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sanatın dünyaya hitap etmek için önemli bir araç olduğuna işaret eden Murteca, "Enkaz arasında yapılan bu etkinlik, dünyaya senelerdir saldırılara uğrayan abluka altındaki Gazze'den halen umut fışkırdığı ve bölgenin hayatı sevmeye devam ettiği mesajı taşıyor." dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Poyraz Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Can Yaman Kerimcan Durmaz Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinli müzik grubu, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:42:41. #1.14#

title