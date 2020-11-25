Filistinli mültecilere hizmet veren BM kuruluşuna mali destek çağrısı

Gazze'ye Yardım İçin Uluslararası Halk Komitesi, Arap ve İslam ülkelerine, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali destek verme çağrısında bulundu.

Gazze'ye Yardım İçin Uluslararası Halk Komitesi, Arap ve İslam ülkelerine, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali destek verme çağrısında bulundu.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Komitenin Başkanı İsam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli mültecilerin insani durumunun çok kötü olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından durumun trajik bir hal aldığını belirtti.

UNRWA'nın aktif olduğu kamplarda, hizmet eksikliği nedeniyle salgının artması için elverişli bir ortam bulunduğunu kaydeden Yusuf, "Filistinlilerin yaşam koşulları, fakirlik ve işsizlik oranlarının artması UNRWA'nın projelerine daha fazla destek verilmesini gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Yusuf açıklamasında ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine, UNRWA'ya mali destek verme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, dün, UNRWA'nın 115 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ve kurumun mali durumunun "çok daha tehlikeli" bir aşamaya geldiği uyarısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer