Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi: İsrail'in BM üyeliği gözden geçirilmeli Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM), uluslararası yasalar ve kararlara yönelik ağır ihlalleri nedeniyle İsrail'in BM üyeliğini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM), uluslararası yasalar ve kararlara yönelik ağır ihlalleri nedeniyle İsrail'in BM üyeliğini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Mülteci Halk Komitelerinin ve siyasi grupların da yer aldığı Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Komite'nin Koordinatörü Mahmud Halef, BM'den İsrail'in uluslararası kararları ve yasaları sürekli ihlal etmesi karşısında daha etkili önlemler almasını istediklerini belirterek "İsrail'in BM üyeliği, bu kararlara saygı ve bağlılığına bağlıdır, bu nedenle İsrailin üyeliğinin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

İsrail'in uluslararası hukuku çiğnemeye devam ettiğine ve bunların sonuncusunun da "ilhak planı" olduğuna işaret eden Halef, ilhak planıyla İsrail'in, Filistinlilerin topraklarını askeri güç kullanarak ele geçirme, bölgenin asıl sahibi olan Filistinlileri zorla yerinden etme ve onların yerine Yahudi yerleşimcileri bölgeye yerleştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Halef, 60'dan fazla uluslararası karara rağmen İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa politikasını sürdürdüğünü belirterek, "İsrail'in yerleşim birimleri inşa ederek uyguladığı yayılmacı politikası uluslararası hukuka aykırıdır. Bu siyaset Filistinlilerin haklarını çiğnemektir." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

Netanyahu, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri Temmuz ayı başlangıcından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA