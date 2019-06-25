- Filistinli mülteciden ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki

BEYRUT - İsrail'in kurulmasıyla evinden zorla çıkarılan ve Lübnan'da yaşayan Filistinli bir mülteci ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına tepki gösterdi.

Filistin bir mülteci ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla hazırladığı Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planına büyük tepki gösterdi. Lübnan'da yaşayan Filistinli Mülteci Hüseyin El-Mansi, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması ile birlikte İsrail ile yapılan bütün anlaşmalar çöp kutusunun üzerine astı. El-Mansi, ABD'nin Yüzyılın Anlaşmasının diğer anlaşmalar gibi geçmeyeceğini vurguladı. ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tasfiye etmeyi hedeflediğini söyleyen El-Mansi, tüm haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hamas'ın çağrısı üzerine bugün Filistinli mülteciler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler binası önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması kapsamında bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da 'Refah için Barış' başlıklı ekonomi çalıştayı düzenlenecek. Binlerce Filistinli, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi birçok ülkeye göç etmek zorunda kalmıştı. ABD'nin Anlaşması Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tasfiye etmeyi hedeflediğini ifade ediliyor.

Kaynak: İHA