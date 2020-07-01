- Filistinli Muhammad Al-Hallaq yeni aletlerin yapımından yeteneğini gösterdi
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- Filistinli Muhammad Al-Hallaq yeni aletlerin yapımından yeteneğini gösterdi

- Filistinli Muhammad Al-Hallaq yeni aletlerin yapımından yeteneğini gösterdi Gazze Şeridi'nde yaşayan Muhammed Al-Hallaq adlı çocuk, basit maddeler ve kırılmış oyuncak parçalarından yeni oyuncaklar yapıyor.

- Filistinli Muhammad Al-Hallaq yeni aletlerin yapımından yeteneğini gösterdi
01.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:47

- Filistinli Muhammad Al-Hallaq yeni aletlerin yapımından yeteneğini gösterdi

GAZZE - Gazze Şeridi'nde yaşayan Muhammed Al-Hallaq adlı çocuk, basit maddeler ve kırılmış oyuncak parçalarından yeni oyuncaklar yapıyor.

Filistinli Muhammad Al-Hallaq, bozuk oyuncaklarından yeni oyuncaklar yaparak zor koşullar altında yaşadığı Gazze'de çocukluğunu yaşamaya çalışıyor. 12 yaşındaki Filistinli Hallaq, kısa sürede oyuncakların mekanizmalarını çözerek yeni oyuncaklar yaptı. Kumandalı araba, ahşaptan robot, bozuk kulaklıktan bluetooth kulaklık gibi birçok oyuncak ve ürün ortaya çıkan Hallaq, yeni şeyler yapmayı çok sevdiğini söyledi. Küçük yaşlardan itibaren yeni oyuncak üretmeyi sevdiğini söyleyen Hallaq, "Önceleri ev aletleri yapmaya başladım, küçük buzdolabı gibi" dedi. Mühendis olmak istediğini söyleyen Hallaq, yeteneklerini insanların faydası için kullanacağını dile getirdi.

Çocuklarına destek veren Hallaq'ın ailesi de oğulları için ellerinden geleni yapıyor. Hallaq'ın babası, "Küçük yaşlarda ona aldığımız oyuncakları küçük parçalara ayırıyordu. Dikkatimizi çeken ise oyuncakları kırmadan küçük ve önemli parçaları ayırması oldu. Parçaları ayırıp mekanizmasını öğrenmeye çalıştı" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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