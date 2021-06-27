Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alınma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alınma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, 3 gün önce Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Filistin'de büyük tepkilere neden olan olayın ardından Benat'ın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, sivil giyimli güvenlik güçleri tarafından Benat'ın gözaltına alındığı görülüyor.

Öte yandan Benat'ın hayatını kaybetmesinin ardından Batı Şeria'da başlayan protestolar devam ediyor. Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde yüzlerce kişi, bugün de Benat'ın ölümünü protesto etti. Protestocular Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tepki göstererek, istifaya çağırdı.

(Hamad Alnajjar/ İHA)

Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Şener Şen Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 00:06:57. #1.16#

title